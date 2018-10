La ‘pupuchurra’, como es conocida, contó en el programa ‘Se dice de mí’, del Canal Caracol, que estaba con un novio saliendo del centro comercial Plaza de las Américas de Bogotá, cuando fueron interceptados por un carro, se bajaron 4 sujetos armados y los obligaron a subir al vehículo.

“Me llevaron al cajero 2 veces, y yo mismo me decía: no lo puedo creer, me voy a morir”, relató la actriz al programa.

También agregó que le pusieron un revólver en la mano y le dijeron que tenía que matar a 2 habitantes de calle para que la soltaran.

“ Yo me puse a llorar y les dije que no me sentía capaz de disparar. Todo pasó por mi mente. Si salgo corriendo me pegan un tiro por la espalda o me pegó un tiro yo. ¿Qué voy a hacer?”, confesó la actriz.

Además señaló que la hermana de su novio le tocó pagar dos millones de pesos para que los liberarán. A las 6:00 am los liberaron y los abandonaron en un “barrio peligroso” de Bogotá.