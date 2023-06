Marina Granziera es brasileña, pero su vida a estado vinculada a Colombia desde que era niña. En su preadolescencia llegó al país con sus hermanos y sus padres y, grabando un comercial de televisión, conoció a quien actualmente es su esposo y padre de su hija.

La periodista es hoy en día una de las más reconocidas en el país, pese a que es extranjera. Lleva más de 11 años trabajando en Noticias Caracol y ha cubierto las mejores competencias deportivas alrededor del mundo; sin embargo, muchos no saben cómo hizo para entrar a ese canal, más aún llegando desde Brasil.

Marina Granziera y su proceso en Noticias Caracol

Precisamente, en diálogo con Kienyke reveló detalles de sus primeros pinos consiguiendo trabajo en el país: “Yo llegué a Colombia por el novio que tenía. Estaba haciendo mis prácticas en Telemundo en Miami y con él ya llevábamos año y medio juntos, pero en esa empresa no me iban a permitir acceder a la visa, con él decidimos venirnos a Colombia y empecé a buscar puertas de trabajo acá”.

Además, reveló cómo fue que hizo para entrar a Noticias Caracol, después de tocar muchas puertas: “Envié unas 200 hojas de vida, hasta que me llegó un correo del director de Noticias Caracol que era Darío Fernando Patiño. Me dijo ‘acabo de recibir una hoja de vida tuya y me dijo te veo a las 3:00 de la tarde’, no tenía ropa para una entreviste, salí a comprar una blusa y me encontré con él en el canal. Me atendió súper bien y me dijo que tenía que conocer al director de deportes, que era Javier Hernández Bonnet”.

Después de ese encuentro, Granziera debía volver a EE. UU. a su trabajo y tenía viaje programado al siguiente día, por lo que el encuentro con Bonnett no podía darse; sin embargo, cuadró todo para que así fuera.

“Me tocó cancelar el vuelo de regreso a Miami, conocí a Javier y el que me recibió fue Ricardo Orrego. En la entrevista me dijo que quedábamos en contacto, solo nos conocimos y me dijo cuando vengas en otra oportunidad hacemos un casting”, contó en la entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KienyKe (@kienyke)

Lee También

Finalmente, reveló el momento exacto en el que le dieron el aval para entrar al que ha sido su único empleo en Colombia y donde se ha ganado el reconocimiento del país: “Me hicieron la prueba y fue la sección del noticiero de ese día, era para dar una nota de un partido del Milan. Entramos a un café, conversamos y me dijo ‘estamos en contacto’. Hasta que un día me dio la oportunidad como temporal en los Olímpicos de Londres 2012, renuncié a Telemundo y me vine para acá”.