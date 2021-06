green

Mariana Gómez, que interpreta al ‘Huracán Irma’ en ‘La reina del flow 2‘, de Caracol Televisión, le mostró a sus seguidores un par de videos cortos en los que se la ve tocando guitarra y cantando con mucho sentimiento.

En las 2 historias de Instagram, se ve a la actriz, que hizo parte de ‘Masterchef Celebrity 2020’, del Canal RCN, interpretando ‘Antología’, uno de los clásicos de Shakira.

“Ayer me subieron a la tarima de Idilio Bar. ¡Qué delicia! Gracias”, escribió en el primer video, en el que deleitó con su voz a sus seguidores.

“Creo que nunca había tocado guitarra en tarima… Me daba pánico, pero ayer, después de 2 guaritos, se me olvidó el susto”, agregó Mariana Gómez.

Que bonito canta Mariana Gómez pic.twitter.com/WMej8RETvC — Ana (@PuraCensura) June 15, 2021

La actriz de ‘La reina del flow’ reveló recientemente que tuvo que hacer un gran sacrificio para terminar de rodar la novela de Caracol Televisión. Por estar en grabaciones, no pudo acompañar a su mamá cuando el año pasado tuvo una intervención neurológica difícil.

“A veces uno pone las cosas en una balanza y se pregunta qué tanto uno se debe sacrificar para cumplir sus sueños. Esos momentos son difíciles, son duros. No poder estar ahí, no poder acompañarla en la cirugía, no poder darle un abrazo antes de que entrara a cirugía… Y existe como esa angustia de no poder haberla abrazado y acompañado por el trabajo”, dijo Mariana al programa ‘La Red’ sobre ese duro momento.