Uno de los divorcios que más llamó la atención de los medios en el último año fue el del comediante Alejandro Riaño con la modelo y empresaria María Manotas, ya que fue de manera sorpresiva y apenas meses después de que nacieran sus hijos.

Sin embargo, pese a que la noticia sacudió al mundo del espectáculo, ellos tienen una buena relación por sus hijos, según han explicado en diferentes entrevistas, pese a que ambos ya le dieron otra oportunidad al amor.

María Manotas no olvida a Alejandro Riaño

Meses después de su separación con el interprete detrás del personaje de ‘Juanpis González’, la arquitecta comenzó una nueva relación con Alejandro Calderón, un administrados de 33 años que conoció en su trabajo.

En las últimas vacaciones que tuvieron por Europa, Manotas publicó una reflexión en sus redes sociales y no olvidó a su expareja en este nuevo momento sentimental.

Con la contundente frase “amor después del amor”, Manotas expresó sus sentimientos luego de los momentos de felicidad que está viviendo con su nuevo novio y aseguró que está agradecida por “volver a empezar” y así no dejar de creer en el amor.

Sin embargo, pese a que la arquitecta se ve muy feliz en esta etapa de su vida, los seguidores no dejan pasar que la actitud de Cardona no es la mejor con ella y que sienten que no es el hombre que más le corresponde.

Alguno de los comentarios que se leen en la publicación son: “Lenguaje no verbal habla por sí solo, ahí no es”, “hay algo en él que no me gusta, no me cuadra” y “ella se ve más entusiasmada que él. Amor no creo”.

Cómo es la relación de Alejandro Riaño y María Manotas

Pese a que se divorciaron, ambos han asegurado en constantes oportunidades que mantienen una buena relación gracias a que quedaron en los mejores términos por lo que habían vivido y por sus tres hijos: Matilde, Agustín y Antonio.

De hecho, en una entrevista con el creador de contenido ‘ElGatales’, Riaño dijo: “Me acuerdo el día que me enteré de que estaba saliendo con alguien. Otra persona fácilmente podría decir: ‘Agh, está ya saliendo’. Nada, le escribí un mensaje súper lindo como: ‘Espero que te consientan, te mereces lo mejor, espero que sea una gran persona y que te cuiden’ ”.

Por su parte, Manotas también se manifestó cuando se enteró de que Riaño tenía una nueva relación: “Cuando ella se enteró de que yo ya estaba con alguien, ella me dijo: ‘Ojalá estén muy felices, que te traten muy bien; no la embarres’. Todo superbonito”.