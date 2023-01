La actriz paisa, María Adelaida Puerta, había actuado en algunas telenovelas y series, pero en 2006 su carrera profesional cambió radicalmente al protagonizar ‘ Sin Tetas No Hay Paraíso’ en Caracol Televisión.

María Adelaida en ese entonces concedió una entrevista al presentador y experto en telenovelas Carlos Ochoa y reveló si se operó en la vida real para meterse en el papel de su personaje, Catalina Santana.

“no no me operé, ni me voy a operar, esto es prestadito, esto es de mentiras”, dijo Puerta.

Pero ¿qué piensa la actriz de las mujeres que se operan para aumentar su busto ?

“Yo personalmente no estoy de acuerdo con las cirugías, nunca me operaría, respeto a cada quien con lo suyo, yo creo que cada persona tiene que asumir su cuerpo como es, el paraíso no me parece que sea esto y conseguir dinero a punto de tu cuerpo, no creo que ese sea el camino ni el paraíso”.