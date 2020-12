El medio citado también recordó que Andres Parra, quien protagonizó ‘El robo del siglo’, es otro de los famosos que ven la Navidad como un día más: “Para mí Navidad era que me dieran regalos. Nada más. La familia estaba junta todo el año, no había necesidad de volvernos a juntar sin regalos. Tuvo sentido nuevamente cuando me disfrazaba para mi hijo de Papá Noel y le llevaba regalos, pero esa magia se perdió cuando supo que las botas de Santa y las mías eran iguales”, explicó el artista. / Instagram: @soyandresparra