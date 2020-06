green

Carlos murió hace más de un año, cuando salvaba a sus hijos de morir ahogados, y la artista cree que él influyó en su deseo amoroso, porque un amor lindo tocó su puerta luego de que, en sus palabras: “Le pedí [a mi hermano] que llegara un buen hombre”.

“Y así fue. El hombre con el que actualmente comparto mi vida es un ser maravilloso”, agregó la famosa, que ha actuado en ‘El General Naranjo’ y ‘La Gloria de Lucho’, en la revista impresa.

Esta no es la primera entrevista en la que Margarita relata situaciones particulares que le han sucedido con su hermano desde que él murió. En 2019, narró en ‘Lo sé todo’ que él le ha enviado advertencias desde el más allá.

“Llega a casa y me abraza, me dice: ‘Estoy acá’. […] Me lleva mensajes de: ‘Eso no es, no vayas, no lo hagas, quédate en la casa’. Estoy despierta y lo veo, me pongo a llorar inmediatamente”, fue parte de lo que la actriz dijo en el programa, el año pasado.