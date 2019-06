Durante una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, de Canal 1, Margarita aseguró que sueña constantemente con su hermano y que ha llegado a sentir su presencia en algunas ocasiones.

“Soñaba que yo me metía al mar con él y que yo lo ayudaba. Igual él se iba, se moría de todas maneras”.

A post shared by Margarita Reyes Gutierrez (@maragara) on Oct 14, 2018 at 10:20am PDT

Además, aseguró que en algunas ocasiones le ha advertido sobre situaciones y que ella suele ponerle mucho cuidado a lo que dice.

“Llega a casa y me abraza, me dice: ‘Estoy acá’. […] Me lleva mensajes de: ‘Eso no es, no vayas, no lo hagas, quédate en la casa’. Estoy despierta y lo veo, me pongo a llorar inmediatamente”, detalló.