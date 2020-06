green

Después de que la ex Señorita Colombia anunciara que se sometería a la amputación de su pie izquierdo, el artista fue uno de los que le reiteró su apoyo públicamente: “Me has enseñado tantas cosas en la vida, y ahora me enseñas que incluso en los momentos delicados es cuando más fuerte y positivo hay que ser”, escribió.

La ruptura de la pareja se conoció en marzo del 2019, pero Vanderaa dejó claro que habían terminado en muy buenos términos y que incluso había muchos proyectos en común.

“Qué felicidad me da poder acompañarte y ver esa energía y luz que irradias”, concluyó.

