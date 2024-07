Margarita Ortega se ganó el reconocimiento de cientos de televidentes cuando estuvo durante tanto tiempo siendo parte del equipo de RCN y CM&, en donde logró recolectar años de experiencia profesional.

Además de eso, muchos colombianos estuvieron pendientes de su vida privada, por ejemplo, con su relación amorosa con Ramiro Meneses.

Ahora Ortega estuvo en entrevista en ‘Bravíssimo’, en la que habló de los nuevos proyectos en lo que trabaja en la actualidad. Tiene 51 años, contó ella misma, y se dio cuenta de que varios aspectos de su vida habían cambiado, entre ellos, la diferencia que se sentía en la casa ahora que todos sus hijos se habían ido.

Cada uno formó su camino y un día haciendo mercado se dio cuenta de que durante muchos años el pilar de su existencia fueron los “niños de la casa”.

“Me acuerdo de que cuando la chiquita se fue de la casa, estaba haciendo mercado y dije: ‘Ay, pero yo no como esto, esto come es la niña. Ay, no, esto era del niño. Entonces, ¿yo qué es lo que como?’ Hay que redescubrirse. Es como un momento de iniciación, así como lo fue la adolescencia. Es un momento bello para reescribir nuestra historia”, afirmó la presentadora.

A pesar del reto que ha sido este momento, Ortega se ve muy tranquila con esta nueva etapa de su vida, sobre todo porque tiene varios proyectos en mente, pues tiene un espacio de entrevistas llamado ’50+’, en donde habla con diferentes mujeres que aconsejan cómo llevar esta edad de la mejor manera.

