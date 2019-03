“He sentido en algún momento curiosidad por las mujeres, creo que en algún momento lo intentaré, uno nunca sabe (risas). Eso no debe escandalizarnos”, dijo Mara sobre la idea de tener algo con otra mujer.

Al tema llegó luego de que le preguntaran si era homosexual, a lo que ella respondió que no: “Yo soy una mujer heterosexual, me encantan los hombres y sé que soy mujer”, dijo la modelo, que en la misma entrevista contó por qué terminó con su exnovio, un famoso de Medellín.

Además de reiterar que lo suyo son los hombres, así deje la puerta abierta a experimentar con mujeres, Mara Cifuentes describió el tipo de chico le gusta, que casualmente es muy similar a Nicolás Trujillo, con quien le han inventado cuento y hasta circularon imágenes de algunos besos.

“Me gustan muy caballeros, fuertes y varoniles… que los vea y diga ‘qué calor, este sí es un macho’, eso es lo que me excita. Me gustan monos, altos, descomplicados, no tan vanidosos…”, le dijo a la revista Vea, que en este momento se encuentra disponible en almacenes de cadena, tiendas y droguerías.

