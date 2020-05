green

“¿Algún famoso le ha tirado los perros a Mara Cifuentes por DM?”, preguntó Reyes, mientras brindaba con una copa en compañía de su novio.

“Les voy a contar una superhistoria, lo siento, pero ya sapeado”, dijo la modelo, al tiempo que se tomó un trago.

“Marica, una vez Kevin Roldán me estaba escribiendo al DM […] Qué pesar de kevin, pero bueno… yo entiendo que él es una chimba en Instagram y habló y todo, pero ya estamos aquí y tenía que decirlo”, aseguró Mara.

Ante la sorpresa de Reyes, la modelo halagó al reguetonero por su forma de ser, y hasta dijo que le gustan varias canciones del artista. De hecho, Reyes puso a sonar una y las dos sacaron a relucir sus mejores movimientos.

“Toda la música de él me encanta, me hizo sentir libre, y yo dije: ‘Si él me está buscando es porque soy una mamacita’”, agregó Mara, aunque no dio detalles sobre el contenido de la conversación.

En el reto, Reyes también se comprometió a revelar los nombres de los “famosos duros” que le han coqueteado en redes, pero al final se arrepintió y dijo que no los delataba porque algunos “tienen esposa, familia”, y no le parecía conveniente hablar de ellos en ese instante.

Además de este momento, Mara destacó el amor y el apoyo que le ha brindado su familia dentro de todo su proceso de trasformación: “Mi mamá era la que me veía hermosa, y me decía que me metiera a modelar. Creo que ese amor de madre fue lo que me ayudó”.

Aquí puede ver la confesión de Mara sobre el reguetonero (desde el minuto 32).