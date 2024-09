Por: Caracol TV

Mar Urista, ‘influencer’ fitness mexicana, tomó la decisión de abandonar las redes sociales luego de que se difundiera, sin su consentimiento, un video íntimo en donde ella sostenía una relación con un hombre.

En una grabación compartida desde su cuenta de Instagram, la joven mencionó: “Hoy estoy decidiendo hacer este video porque estoy pasando por una situación muy dolorosa, fuerte y, sobre todo, injusta”.

La ‘influencer’ sostuvo que “desde hace ya varios días se filtraron algunos videos míos íntimos, sin consentimiento, por una persona con la que yo tuve una relación sentimental hace ya varios años. Fue una relación en la que yo sufrí abuso físico y psicológico de muchas formas y por eso la terminé”.

Mar Urista dice tener miedo tras filtración de video íntimo sin su consentimiento

Mar dijo tener “mucho miedo en este momento de hablar y salir a explicarles, tengo miedo por mi familia y quiero decir que si algo me pasa es por esto”.

La joven agregó que “creo que confiar en una persona para hacer este tipo de cosas tan íntimas es algo que pasa porque simplemente estás confiando en que la persona con la que estás, te quiere como tú la quieres. Es muy fácil confiar y, con esto, quiero decirles que tengan mucho cuidado en quien confían”.

Mar sostuvo que la persona que reveló el video y quienes lo están difundiendo “hacen parte de un delito y hacen parte de algo que es sin consentimiento alguno, porque yo jamás compartiría algo así por mi cuenta propia. Dejemos de ser cómplices de esta violencia cibernética que se está ejerciendo, no solamente con mujeres, sino también con hombres y niños. Tomemos conciencia de lo mucho que puede llegar a afectarle esto a las personas. Meterte con la intimidad de alguien, con la privacidad de alguien, nunca es una broma, nunca es un juego”.

Mar Urista manifestó que “me gustaría pedirles perdón por esta situación, pero no me corresponde, no es mi culpa haber disfrutado mi sexualidad con una expareja en la que yo confié. No es mi culpa que esta persona haya abusado sobre esto y haya decidido compartir eso tan íntimo con otras personas y no es mi culpa que la gente piense que es mi culpa por permitirme hacerlo en ese momento”.

Por último, la ‘influencer’ puntualizó que “estaré por fuere de redes por mi paz mental, no sé por cuánto tiempo, pero les prometo que voy a regresar más fuerte. Los quiero mucho y gracias por todo”.

