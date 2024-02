Esta semana las redes sociales se han puesto bastante candentes por cuenta de la filtración de un supuesto video del reconocido rapero estadounidense Drake. Los memes y los comentarios han dado bastante de que hablar, incluso varias personas descargaron en sus teléfonos la red social X solo para ver este video.

Por supuesto, algunos influencers aprovecharon para verlo y debatir si en realidad era él o no. Una de las reacciones que más ha llamado la atención fue la de la reconocida creadora de contenido Aída victoria, quien se mostró muy sorprendida por los “dotes” de Drake.

En el clip se ve a la influencer relatando cada paso con particulares frases como: “Si así es dormido como será despierto” y “reprendo cualquier tentación”.

Pese a que el rapero de 37 años no se ha pronunciado en sus cuentas oficiales acerca del clip, sí lo hizo a través de una interacción con el streamer Adin Rioss. En medio de un live el joven decidió contactar al artista por medio de un mensaje, ya que se siguen mutuamente en Instagram.

Drake responds to Adin Ross after he left a voice message about his leaked video… 💀 pic.twitter.com/M9nH9xYzDa

— Liutauras (@Liutauras_) February 6, 2024