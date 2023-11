Valdés es comunicadora social, modelo y actriz paisa y conquistó el corazón del protagonista de la telenovela de RCN, ‘Rigo’ hace varios años.

La actriz tiene un podcast propio llamado ‘Conversarte’. Además, demuestra un auténtico entusiasmo por el ejercicio y la fotografía y suele compartirlo en sus redes sociales.

Es comunicadora social egresada de la universidad EAFIT, actualmente trabaja como modelo y ha cursado estudios en actuación para cine y televisión. Por otro lado, fue aspirante a Señorita Antioquía en el año 2014.

Manuela (32 años) siempre se ha destacado por exhibir su impresionante carisma, belleza y talento a través de sus redes sociales, lo que la llevó a elegir la actuación como su vocación.

Con su talento tuvo la oportunidad de estar en producciones colombianas como el ‘Polvo Carnavalero’ de Caracol Televisión, así como en la película ‘El paseo 4’, en la que compartió reparto con Aida Morales y Diego Vásquez.

También hizo parte de ‘Mal de Tierra’, una serie de Canal Trece y Amazon Prime, a parte incursionó en la serie de RCN, ‘Enfermeras’ y en febrero del año pasado participó en un papel capitular en ‘Hasta que la plata nos separe’, según describe

A través de su cuenta de Instagram, Valdés comparte imágenes que revelan aspectos de su vida cotidiana, sus experiencias de viaje y diversas actividades en las que participa con marcas comerciales.

El tiempo que llevan juntos los actores es desconocido, ya que ocasionalmente han compartido imágenes en las que aparecen juntos.

Mediante las diversas imágenes compartidas en sus perfiles sociales, se ha evidenciado la gran felicidad de ambos artistas, quienes disfrutan de su relación en diferentes lugares del mundo y de manera muy privada. Un claro ejemplo de esto ocurrió cuando optaron por realizar un viaje vacacional a Tulum, México en 2019.

Hace poco, Manuela publicó a través de su red de Instagram, un mensaje a su pareja por su papel de ‘Rigo, donde hizo un antes y un después de la relación:

“La Manuela jovencita de la segunda foto, no alcanzaba a dimensionar el alcance del talento del ‘Juanpita’ que la acompañaba ese día. Hoy, tanto tiempo después, confieso que no me dejas de sorprender. Me siento muy orgullosa de ti”, indicó la actriz.