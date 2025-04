En el marco de la 41.ª edición de los premios India Catalina, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), en su edición número 64, rendirá homenaje a Manolo Cardona con el “Premio a la Trayectoria Internacional”.

Este prestigioso reconocimiento exalta la carrera de artistas colombianos que han logrado destacarse en la industria audiovisual a nivel global.

Para Cardona, recibir este galardón tiene un significado especial:

“Es muy significativo porque, aunque he trabajado en muchos proyectos en Colombia, gran parte de mi carrera la he desarrollado en el exterior, siempre llevando la bandera de Colombia en alto. Es algo que llevo en el alma, en mi mente y en mi trabajo. Cada vez que asumo un nuevo proyecto fuera del país, siento que no solo represento mi labor, sino también a Colombia”, afirmó.