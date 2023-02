Alba Mery Balvin, mamá de J Balvin, volvió a aparecer antes las cámaras, luego de superar el COVID-19 y estar alejada de las redes sociales durante varios meses.

Y es que cabe recordar que la mujer estuvo hospitalizada en una clínica de Medellín en mayo de 2022 a causa de esta enfermedad y sufrió graves complicaciones de salud que la llevaron a estar internada en la UCI.

“Los pulmones no funcionaban, entonces entré en un estado de coma inducido para que no me diera cuenta de lo que estaba pasando. Fue una bendición, que hoy agradezco, haber estado en cuidados intensivos”, dijo doña Alba el año pasado en una entrevista con Univisión.

Mamá de J Balvin reapareció junto a Laura Acuña

Así las cosas, este fin de semana se volvió a tener rastro de doña Alba, gracias al adelanto de una entrevista que publicó la presentadora Laura Acuña en sus redes sociales.

En el clip que compartió la santandereana se puede ver a Balvín reluciente y en buen estado de salud, mientras da su opinión sobre temas que tienen que ver con su hijo como lo fue la tiradera de Residente.

Vale destacar que la entrevista de Laura Acuña a Alba Mery Balvin saldrá al aire este domingo 26 de febrero, a las 7:00 p.m., en el canal de YouTube de la también empresaria.