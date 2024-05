Para las las 9:00 de la mañana de este jueves 16 de mayo se tiene previsto el traslado del féretro de Elvira Maestre, ‘Mamá Vila’, madre del cantante Diomedes Díaz, hacia su casa ubicada en el barrio San Joaquín, de Valledupar, donde sus hijos, nietos y familiares le rendirán homenajes.

Así lo confirmó Joaquín Guillén, exmanager de Diomedes Díaz y amigo cercano de la familia, quien está a cargo de los preparativos del homenaje póstumo y último adiós a la matrona de la dinastía Díaz Maestre.

(Vea también: Martín Elías Jr. publicó emotivo mensaje de despedida para ‘Mama Vila’: “Te amaré siempre”)

“De la funeraria salimos a la casa a tenerla en cámara ardiente desde las 9:00 de la mañana y a las 3:00 de la tarde salimos a darle cristiana sepultura a Jardines de Ecce Homo. Sus nietos Elder Dayán, Rafael Santos, Diomedes de Jesús y otros van a cantarle sus canciones y aquellas en las que Diomedes la saludó”, dijo Guillén.

Elver Díaz, hijo de ‘Mamá Vila’, manifestó que la familia es respetuosa con los reconocimientos que quieran hacerle a su mamá y aseguró que mantendrán su legado a través del museo que tienen en su casa.

“Hay que mantener el museo porque ‘Mamá Vila’ me decía en forma jocosa que el día que muriera no iba a caber la gente ni la cantidad de carros en la funeraria por el cariño que la gente le tenía. Somos respetuosas de todo el que quiera hacerle un homenaje y despedirla; con Joaco tenemos la ceremonia y van a estar sonando las 17 canciones donde Diomedes la nombraba y vamos a estar recordando sus historias con alegría”, expresó.

(Vea también: Números de la suerte de ‘Mamá Vila’ (madre de Diomedes) para ganar el chance o la lotería)

A las 3:00 de la tarde su cuerpo será trasladado hacia el Cementerio Jardines de Ecce Homo para su sepelio. En ese lugar están también sepultados su esposo Rafael María Díaz, su hijo Diomedes y su nieto Martín Elías.

En la funeraria Exequias Ecce Homo, donde es velada Elvira Maestre, sus familiares la recuerdan como una mujer noble, sencilla y humilde, con una “chispa” que contagiaba a todos los turistas y seguidores de la dinastía Díaz que frecuentemente la visitaban para conocer historias alrededor de su hijo Diomedes Díaz y tomarse una fotografía con “la mujer del vientre bendito”, como era conocida.

Su nieto Rafael Santos Díaz señaló que su abuela era “el sol que nos brillaba” y recalcó que de ella heredaron el arte musical que los ha dado a conocer en Colombia y el exterior como personajes claves del folclor vallenato.

(Vea también: Dónde serán exequias de ‘Mamá Vila’: la sepultarán al lado de Diomedes Díaz y su esposo)

Recordó también que cuando nació, sus padres se lo llevaron para Carrizal y allá compartió muchos años al lado de su abuela.

“Estoy marcado por mi abuela. Cuando nací me llevaron para Carrizal y ella me crió los primeros años de mi vida, me enseñó muchas cosas del campo, son cosas que no se olvidan y esa es la esencia que nos hace ser buenas personas porque todos heredamos su nobleza y su humildad”, contó.