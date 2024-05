Por: EL PILON SA

Este martes 14 de mayo falleció Elvira Maestre Hinojosa, conocida cariñosamente como ‘Mamá Vila’. La madre de Diomedes Díaz murió luego de un mes internada en la Clínica del Cesar por problemas respiratorios. Los seguidores del cantante le dedicaron mensajes, pero también recordaron los detalles que tuvo el ‘Cacique’ con su mamá.

Uno de los regalos más especiales fue ‘Gracias por quererla’, una canción que Diomedes Díaz incluyó en el álbum ‘Canto celestial’, publicado en 1995 junto al acordeonero Iván Zuleta. En esa canción, Diomedes homenajea a la mujer más importante de su vida. “Hoy en día se me antoja de cantarle a mi mamá, y elogiar ese vientre que fecundó a su hijo. La razón ha influido para decir la verdad, ya ella crió a todos sus hijos, ya dejó de amamantar”, señala la primera estrofa.

Luego, Diomedes Díaz rememora su vejez y cómo se había dedicado a cuidar a Rafael María Díaz, su padre, quien falleció en el 2007. “A papá le agradezco que me la haya querido, como un hombre quiere a la madre de sus hijos. Gracias viejo querido por quererme a mamá, orgulloso de usted vivo, ay, muchas gracias papá por haberme engendrado en el vientre de mamá”.

‘El Cacique de La Junta’ también resaltó el valor de la madre de una de las dinastías más importantes del vallenato. “Toditos mis amigos también viven orgullosos de tener una madre tan buena como usted”.

Y como era costumbre, Diomedes habló de la muerte y la tristeza de los que ya no están. Este 14 de mayo se cumplió su frase. “Y me he puesto a pensar que el que la tenga muerta sentirá mucha tristeza cuando escuche esta canción. Y si se pone a llorar, recemos una oración”.

#Reporte 🚨En redes sociales se ha viralizado un video de Diomedes Díaz hablando sobre 'Mamá Vila', su madre. "Una campesina con inteligencia capitalina", dijo 'El Cacique'. pic.twitter.com/IBDXoOTK0k — EL PILÓN (@El_Pilon) May 14, 2024

En vida, ‘Mamá Vila’ supo recibir homenajes de hijos y nietos, como Martín Elías, a quien tuvo que sepultar en el 2017 tras un accidente de tránsito. En el 2016, ‘El Terremoto’ subió a su abuela al escenario en pleno concierto. Antes de cantarle ‘Gracias por quererla’ le dedicó unas palabras.

“Primero por Dios, y por ella, estamos vivos. Si no fuera por ella, que dio ese vientre tan bendito, ese vientre que no vuelve a nacer más, parir a Diomedes Díaz. Ay, mi ‘Mamá Vila’, linda carajo”, dijo Martín Elías emocionado.

