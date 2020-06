La ex Señorita Colombia ya salió de la clínica, la semana pasada, pero en la reciente edición impresa de la revista su madre recordó detalles de los 42 días que su hija estuvo hospitalizada, luego de las complicaciones que presentó en una cirugía donde le sacarían una masa y por las que debieron practicarle tres operaciones más de urgencia y, luego, amputarle parte de una de sus piernas.

Vásquez aseguró en el medio que fueron varios los “fuertes episodios de sufrimiento” de Daniella Álvarez “desde que estaba en la UCI”, pero quizás uno de los más complicados fue su segunda intervención.

“En la segunda operación, que fue la más difícil, sentía mucho dolor, ya te puedes imaginar ¿qué puede hacer una madre al ver que su hija sufre, si no sufrir igual? Yo le digo: ‘Mamita, tranquila, mañana será otro día, el sol brillará, papá Dios está del lado de nosotros, agárrate de la Virgen. Le hablo al oído y no puedo más que sobarle la frente y la cabeza, que es lo que más hago en esos momentos de dolor, y compartir con ella”, narró la madre.

Luego, la progenitora continuó contando en la publicación que con Daniella (a quien sus amigas recibieron en casa con una celebración) solían hablar y hacer una de las cosas que les inculcó a sus hijos desde pequeños, tener fe y orar sin fanatismos, durante los días en que la famosa estuvo en la clínica, de los que destacó la “capacidad impresionante” de su heredera “para aguantar el dolor y sobrellevarlo”.

“Justamente, es esa fe lo que ha mantenido en pie a la familia entera. […] Ella tiene una fe y una fuerza inquebrantables y ha sacado esa fuerza interior, es lo que llamamos la resiliencia”, expresó la madre, y puntualizó con unas declaraciones sobre lo que saben que viene en la recuperación de la ex Señorita Colombia, que tampoco será fácil ya que su otro pie también está afectado.

“Danny tiene claro que habrá momentos difíciles, su rehabilitación no será fácil, pero el día a día lo tenemos agarrado de la mano de Dios. Ella dice claramente: ‘Yo estoy feliz, no porque me hayan amputado la pierna, estoy feliz porque tengo la vida, puedo compartir con la familia. Eso es lo que estamos celebrando: su vida, sabiendo que lo que no viene no es fácil”, dijo la madre en la revista de la que Daniella es portada.