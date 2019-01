View this post on Instagram

I’m so excited to be an #ULTRAAmbassador and to play a cameo in the Super Bowl spot for @MichelobULTRA. As someone who loves beer, ULTRA is special to me because it allows me to live a balanced lifestyle in a way that only a superior light beer can. My cameo in this Super Bowl spot is just step one of a greater journey with @MichelobULTRA this year! Hope you enjoy it. Check the full spot in my bio and share using #LiveULTRA Estoy muy emocionado de ser un #ULTRAAmbassador y participar en un comercial en el Super Bowl para @MichelobULTRA. Como alguien que le encanta la cerveza, ULTRA es especial para mí porque me permite vivir un estilo de vida equilibrado de una manera que solo una lata de cerveza ligera superior podría. ¡Mi participación en este comercial del Super Bowl es solo el primer paso de un gran viaje con @MichelobULTRA este año! Espero que lo disfrutes. Consulta el link en mi biografía y compártela con #LiveULTRA. LATINOS ARRIBA !!