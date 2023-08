‘Maleja’ Restrepo y ‘Tatán’ Mejía sostienen actualmente una de las relaciones más estables y queridas del entretenimiento colombiano. Fruto de su amor llegaron al mundo sus dos hijas: Guadalupe (nació en 2012) y Macarena (en 2017).

(Vea también: ‘Tatán’ Mejía expuso ‘problema’ con su hija en colegio y lanzó pulla a los profesores)

Según contó este fin de semana la caleña a la presentadora Eva Rey, ella y su esposo ya tomaron la decisión de no tener más hijos pese a que Macarena quiere tener otra hermanita.

Y es que precisamente Restrepo narró una situación que está afrontando con la niña menor, quien en diciembre cumple 6 años. Según contó, están en el proceso de que inicie a dormir en su propia cama, ya que aún continúa durmiendo con sus papás.

“[Es] muy difícil por mi parte. Creo que por parte de ‘Sebas’ es más fácil. Yo creo más en los procesos que en las decisiones radicales como [decir]: ‘Vas a dormir hoy en tu cama y listo. Llora todo lo que quieras en tu cama’”, explicó inicialmente en la entrevista que le dio a la comunicadora española.

Maleja Restrepo | Desnúdate con Eva" class="embed-responsive-item">

‘Maleja’ Restrepo detalló que a lo largo de los cinco años que tiene la niña siempre ha dormido en la mitad de sus papás, por lo que ellos también quieren volver a dormir juntos como pareja.

“Es un proceso, entonces él y yo nos vamos de viaje y mi mamá va a venir a cuidar a nuestras hijas así que ahí ella irá a dormir en su cuarto y ahí arrancará el proceso. Es como un duelo. Hablábamos que la maternidad es como pequeños duelos”, comentó la también modelo.

Lee También

Aunque es un proceso que todos los padres tienen que afrontar, Restrepo aseguró que es algo que le da muy duro, teniendo en cuenta que se trata de una situación que no se volverá a repetir.

“A mí me duele un montón, me da un guayabo… se me aguan los ojos y todo porque sé que es un momento que no va a volver a existir de esa manera. Obvio me voy a seguir arrunchando con mi hija, pero si no vamos a tener más hijos, pues esta va a ser la última vez”, concluyó en el mismo diálogo.