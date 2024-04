‘Maleja’ Restrepo, reconocida por presentar varios programas juveniles en el país, impresionó a sus seguidores en las redes sociales al celebrar su cumpleaños 39 con gran estilo el pasado 12 de abril.

En una fiesta rodeada de sus seres queridos, ‘Maleja’ derrochó alegría y esplendor con una celebración donde el brillo y el ‘bling bling‘ fueron los principales protagonistas.

Amigos cercanos de la presentadora, como los cantantes Santiago Cruz y Natalia Tafur, así como los actores Sebastián Vega y Variel Sánchez, entre otros, se unieron a la celebración para despedir con alegría el tercer piso luciendo ‘outfits’ muy originales.

La presentadora escribió: ” Ya faltan 364 días para mis 40″.

Luego escribió: “Amo celebrar la vida. La vida no es lo mismo si no hay con quien compartirla, y ustedes son parte de mis personas favoritas para vivirla con intensidad como me gusta”.

Al día siguiente la presentadora comentó cómo había sido su fiesta de cumpleaños: “Ya tengo 39. Ustedes no se imaginan lo que vivimos. Yo bailé toda la noche y mi mejor amiga me dijo: ‘Male, ¿te metiste algo? Y le dije no, nada’. Salté tanto, había tanta magia alrededor, qué noche, qué ambiente, qué amigos. Y ahora, ¿qué voy a hacer si ‘Tatán’ cumple 40 ahorita?'”.

“Toda mi lista de ‘Spotify’ es de ‘Hip hop’. Yo no sabía que me gustaba tanto ese género. Gracias por sus mensajes y por estar pendiente de esta celebración. Ustedes no saben lo que me motivan”, contó la presentadora.

