Así lo dijo ella en un diálogo con varios medios, en el que habló de su papel protagónico en la serie ‘Triada’, popular en Netflix, y que podría ser su último proyecto de televisión, por lo menos en un buen tiempo.

Y es que la recordada ‘Lupita’ de ‘Rebelde’, que anunció su embarazo poco después de casarse con Andrés Tovar, se quiere enfocar en su maternidad y sus proyectos musicales.

La actriz mexicana señaló que no es una decisión definitiva y que será la gente la que decida si ella vuelve a trabajar en televisión.

“¿Qué pasará más adelante? No lo sé, la vida nos lo dirá; hoy por hoy estamos full con todo esto y emocionadísimos con poder compartirlo con la gente y ya el tiempo y la gente nos dirá si hay o no hay más, pero por lo pronto no sabemos”, declaró.