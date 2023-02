Para dar inicio al 2023, en el Día de Reyes, la actriz Maite Perroni anunció que ella y su esposo pasan por uno de los momentos más felices de su relación, con la llegada de su primer hijo.

Maite y Andrés Tovar han tenido unos meses movidos con su compromiso, boda, anuncio de su embarazo y la cuenta regresiva para el inicio de la gira de RBD. Sin embargo, en medio de la emoción de esta noticia, también surgió una pregunta fundamental, ¿Maite sí estará lista para hacer parte del Soy Rebelde Tour?

View this post on Instagram

A pesar de las especulaciones y la preocupación de los fans, Maite se encargó de confirmar que todo ha sido arreglado para que pueda disfrutar con tranquilidad de los primeros días de su maternidad, además de participar en la gira.

(Lea también: RBD: las parejas de los integrantes de la banda de ‘Rebelde’)

En una reciente entrevista, la cantante reveló que ha recibido un gran apoyo por parte de sus compañeros y familiares, además de confesar que se está preparando para esta nueva etapa en su vida.

Además, Maite explicó que tiene un gran círculo de apoyo a su alrededor, incluidas sus amigas Dulce María y Anahí que ya son madres.

“También, el hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tiene experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias”, dijo Maite.

Sobre el retador 2023 que tiene por delante, la artista afirmó que se está preparando física y emocionalmente para dar lo mejor de sí.

“Es un momento muy especial, imagínate que año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa que la verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y super afortunada. Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones y, por supuesto, de todo un proceso personal que estoy experimentando por primera vez”, dijo la cantante, con una enorme sonrisa al hablar sobre su bebé.