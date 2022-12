En una conversación, la presentadora Mafe Romero le confesó a Diva Rebeca que al principio no la tomaban en serio porque se registraba muy niña. Su director en ese momento era Agmeth Escaf en el canal Telecaribe, no solo le pidió cortarse el cabello, sino que fue más allá.

“Estuve haciendo ‘Feliz Día’. Te podrás imaginar ese hombre luchando con cinco mujeres. Venía yo de hacer programas infantiles, entré yo a un programa más adulto. Pasó algo chistoso con él. Yo siempre he sido muy chiquita. Tengo 31 y parezco de 25. Cuando eso no tenía la cirugía. Un día Agmeth me dijo Mafe hay que hacer algo”.

La desparpajada presentadora de ‘Lo sé todo’ aseguró que el ahora congresista le sembró la idea de modificar su aspecto. “Te estás viendo muy niña en comparación a tus otras compañeras. Yo te recomiendo, tenlo como opción de operarte. ¿Será? Y fue lo mejor que pude haber hecho. A él le debo el haberme operado. Él fue el que me metió esa idea. Y ese diciembre de 2016 me operé. Lo sufrí porque me dolió mucho”, confesó la también actriz de la novela Leandro Díaz del canal RCN.

Romero no tuvo reparo en asegurar: “Si la ciencia se inventó y está hecha para mejorar la calidad humana, úsela. Y si eso le va a ayudar a usted a verse y sentirse mejor úsela. Ya otra cosa es cuando se vuelven obsesivas”.

Diva Rebeca le preguntó “¿Usted votó por Agmeth ahora que se lanzó?” a lo que la comunicadora respondió: “Este tema puede herir susceptibilidades, nunca en mi vida había votado. ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿Este año? Fui muy mala ciudadana. Regáñenme. Díganme lo que quieran, el día que fui a votar mis amigas me tomaron fotos e hicimos plan de ir a votar”, relató entre risas. Mafe aseguró que su primer voto se lo dio al ingeniero Rodolfo Hernández.