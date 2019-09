View this post on Instagram

Así fue la presentación de @pipebueno y @luisafernandaw en el concierto 'Estamos vivos', en el estadio Atanasio Gitardot de Medellín. Al ritmo de 'Cupido Falló' pusieron a cantar a más de 20 mil personas que asistieron show. ¿Qué les parece este dúo? 🔊🔥 . . #revistavea #elmundodelasestrellas #estamosvivos #luisafernandaw #pipebueno #Felizdomingo #medellin