Luisa Castro confirmó en su cuenta de Instagram que tiene una nueva adquisición: una camioneta que dejó asombrado a más de uno porque seguramente su costo era bien alto.

Más de 300.000 personas se reportaron en la publicación con un ‘like’ y otro grupo importante felicitó a la creadora de contenido porque sumó una nueva camioneta a su colección. Hace un par de meses, la paisa dio de que hablar en redes sociales porque se compró una Mercedes-Benz que cuesta cerca de 300 millones de pesos.

Sin embargo, no faltaron los usuarios que criticaron a Castro y lo que escribió uno de ellos le causó malestar a la joven. Se trata de un seguidor que le dijo que ella estaba disfrutando de una vida cómoda como resultado de su noviazgo de unos cuantos años con ‘La Liendra‘. El usuario tuvo palabras descalificadoras para Luisa y le expresó: “Si no fuera por él, esta china estaría por ahí vendiendo aguacates en un puestico”.

La ‘instagrammer’ no se quedó callada al ver ese comentario y le respondió de forma contundente al usuario. “Vendiendo aguacates ya me la hubiera comprado también, porque desde pequeña me la guerreo de la forma que sea”, expresó ella.

Después, Castro hizo referencia a las aspiraciones que tenía desde hace años y lo mucho que confía en sus capacidades para hacerlas realidad. “Siempre me vi en un carro así y me veo en mejores aún. Lo que es para uno, es para uno. Deja de perder el tiempo tirando mala vibra. El universo premia a quienes actuamos bien”, concluyó Castro.

Eso sí, la también modelo no quiso hacer referencia a su exnovio, quien en las últimas horas también generó ruido en redes sociales porque le regaló más de 500.000 pesos a un vendedor ambulante que estaba angustiado en una carretera.

Este fue el cruce de mensajes que protagonizaron la paisa y el hombre que la descalificó: