‘La Liendra‘ volvió a dar de qué hablar en redes sociales, ahora por cuenta de un acto de generosidad que tuvo con un vendedor ambulante que se encontró cerca de una carretera. El comerciante estaba angustiado porque se vio obligado a regalar la mazamorra que estaba vendiendo y también porque se le había acabado un inhalador que usa. El joven se dio cuenta de la situación que atravesaba el señor y decidió ayudarlo.

El ‘instagrammer’ detuvo su camioneta y le pidió al vendedor ambulante que se acercara. “Lo veo todo asfixiado ahí. Es cojito también. Me dio por verlo, estaba como asfixiado”, comentó el quindiano a sus seguidores después de llamar al comerciante.

Acto seguido, ‘La Liendra’ procedió a regalarle un pequeño fajo de billetes al señor. “Parcerito, vea. Yo no sé cuánto tengo acá. Coja usted ahí. Hay como 500.000 pesos”, le dijo el ‘influenciador’ al vendedor.

Luego de regalarle el dinero al señor, el joven continuó su relato en las historias de Instagram. “Yo ahí tenía como 700.000 pesos, pero yo sé que él los necesita más que yo. Estaba asfixiado. Tuvo que regalar la mazamorra porque no era capaz de cargarla y se veía que era buena persona”, agregó.

Lo que no esperaba el creador de contenido es que minutos después de que mostrara la forma como ayudó al señor, recibió numerosas críticas. Algunos de sus seguidores no vieron con buenos ojos que él se grabara y exhibiera públicamente que le regaló dinero a alguien. ‘La Liendra’ no se quedó callado ante esos reproches y quiso reflexionar al respecto.

“Yo lo hago con la intención de ayudar. Mostrar que yo ayudo a alguien no me hace famoso ni reconocido. ¿Que yo mostrando eso quiero caerte mejor a ti? No. La intención mía es ayudar. Cuando tenga la intención de ayudar, hágalo. Grabe o no grabe, hágalo. No piensen que alguien esté grabando, piensen que está ayudando“, argumentó el joven en un primer momento.

En otras historias, el quindiano siguió entregando su postura sobre ese dilema de si grabarse ayudando está bien o no. “Cuando la gente graba para dar algo, no es que haya más videos de gente queriendo ser famosa. No. Hay más gente siendo ayudada. Si hay personas que se graban para quedar bien, pues por lo menos están ayudando. Otra persona ayudada. Acá no es de mostrar o no. Acá es de ayudar. Acá es el que ayude y ya“, concluyó el creador de contenido.

