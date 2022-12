En uno de los capítulos que ya salió en Caracol Televisión de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ se les vio a ‘Lokillo’ y a Lina Tejeiro en un convertible por Londres, una de las ciudades que visitaron en las grabaciones de este programa.

Los dos se vistieron como si fueran agentes especiales (como de la película ‘Agente 007’) y se montaron en este carro de lujo para andar por la ciudad. Sin embargo, mientras que estaban grabando, ellos se sintieron intimadados.

En ‘Día a día’, el humorista recordó que ellos pararon en un semáforo y como un habitante de calle los vio en ese carrazo se les acercó para pedirles dinero. “Yo le dije a Lina Tejeiro ‘guarde todo’ y metimos hasta el celular debajo de las sillas”, recordó entre risas ‘Lokillo‘.

Según dijo, él le respondió al hombre que no tenían nada, aunque “era muy chistoso que con un carro convertible, una cámara go pro y todos elegantes”, dijeran que no tenían dinero, contó el también ‘freestyler’.

El hecho no pasó más allá de un susto, pero sí fue contado con mucha gracia por el comediante que aparecerá todas las noches acompañando a Lina Tejeiro en diferentes aventuras.

Ellos son dos de los personajes más famosos de este programa de Caracol Televisión. Él ya tiene una experiencia amplia en este formato, mientras que ella es nueva.

Algo positivo es que ya se conocían desde antes de estar en el programa y tenían una cercanía que es evidente frente a las pantallas de Caracol Televisión.

En charla con Pulzo, los dos famosos contaron cómo fue reencontrarse en este programa y más detalles de esta producción.