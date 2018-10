La cubana fue entrevistada en el programa La Red Caracol y respondió, entre otras cosas, sobre la sexualidad de su novio, el cantante mexicano Said el Caballero: “La gente puede comentar mucho, pero yo se la realidad, así que no me importa”.

Brito irá al altar con Said luego de que el cantante le propusiera matrimonio tras dos años de relación.

El artículo continúa abajo

La actriz de ‘La Piloto’ habló sobre esto y dijo que quiere hacer una ceremonia bonita, con la familia y algunos amigos muy allegados a los dos.

También habló de la relación que tuvo con el salsero caleño, Danny Frank, con quien duró casi 10 años, y dijo que gracias a él conoció Colombia.

El cantante de música urbana, prometido de Brito, también ha hablado sobre este tema. El año anterior, le dijo al canal Univisión que era metrosexual.