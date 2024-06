La comediante Liss Pereira vivió un momento inolvidable al conocer al papa Francisco en el Vaticano. A través de su cuenta de Instagram, la comediante cucuteña compartió con sus seguidores la emoción y la sorpresa de este encuentro tan especial.

(Vea también: “Qué pereza”: Liss Pereira se niega a hablar del ambiente que vivió en ‘Masterchef’)

“Sí, señores, esto pasó. He llorado como cinco veces hoy”, escribió con una mezcla de alegría y asombro en su red social donde se le nota la emoción de la humorista.

Luego, contó: “Fue un día increíble que comenzó muy a las 6:00 a. m., ya les haré un video con lo demás, pero el evento máximo por el que con mi mamá nos vinimos hasta por acá fue por este saludo y por compartir cosas que nunca en mis mejores sueños habría imaginado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liss Pereira (@lisspereira)

Pereira prosiguió: “Por supuesto se me salió el ‘folklore’ y le llevé de regalo, un banderín del San Lorenzo , el equipo del papa, hecho por curas argentinos que me trajo mi amiga Adri para traerle a él hasta acá, se lo di, le conté la historia y sonrió lo más de lindo y dijo: ‘Qué bueno’, en su acento argentino, con su carácter bonito, sonrió y yo no supe qué hacer con las manos, casi le zampo un abrazo de los nervios. Sí señores, esto pasó y que independiente de creencias, no se puede negar que este señor es un lindo”.

Lee También

Por otro lado, conoció a otras celebridades norteamericanas con quienes se tomó fotos y compartió en su cuenta de Instagram. Uno de ellos fue Chris Rock, Julia Louis-Dreyfus, el presentador Jimmy Fallon, el comediante Jim Gaffigan, entre otros.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liss Pereira (@lisspereira)

Pereira prometió que pronto haría un video con todos los detalles del viaje y de este encuentro que consideró el evento máximo de su visita.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.