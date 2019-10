Esa fue la difícil decisión que tuvo que tomar Lina Tejeiro para poder dormir más cómodamente con su novio Norman Capuozzo, pues aunque sus perros Kimi, Romeo, y Coco siempre la acompañaban en la cama, como ahora son 5, es más complicado estar todos juntos, dijo en dicha red social.

“Ya no se pueden subir a la cama, porque ahora que tengo novio no cabemos los 5 en la cama, y los estoy acostumbrando a que ya no tienen que subirse”, expresó Tejeiro en una de sus historias.

También reconoció, en las grabaciones, que las veces que intentaron dormir en la cama, los únicos que dormían eran los perros e, incluso, debían estar pendientes de “no espichar a Coco, de no ahogar a Romeo o de no tumbar a Kimi”.

Por ello, Kimi, Romeo y Coco, de raza Yorkie, Pomerania y Chihuahua, respectivamente, se están acostumbrando a dormir en sus propias camas. No obstante, la primera noche no fue fácil, ya que Romeo y Coco no dejaron de ladrar y de aullar para que los dejaran entrar al cuarto de la pareja, contó la actriz de ‘La ley del corazón’.

Finalmente, Lina Tejeiro aseguró que cuando debe reposar sola, por lo que su novio es agente deportivo y debe viajar en repetidas ocasiones, es más difícil estar sin sus mascotas.

A continuación, las historias de Lina, que fueron recopiladas en una cuenta de fanáticos en Instagram: