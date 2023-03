Lina, artista de novelas como ‘La ley del corazón’, solo tiene un amor que sobrepasa todas las barreras y no es ninguno de sus exnovios, pues para ella ese lugar solo lo ocupa su abuelo.

“Su gran y profundo amor es su ‘Tato’, su abuelo Jesús Tejeiro, un hombre que idolatra y quiere profundamente”, aseguró la edición impresa 169 del medio.

Con la revista muchos se enteraron que el amor de la estrella de la actuación era su ‘Tato’ y se sorprendieron, pues esperaban la mención de alguna pareja y no de un familiar. No obstante, otros ya sabían del enorme cariño de ella hacia él por, entre otras razones, una sentida dedicatoria que le escribió en Instagram, como ‘post’ de un video de Jesús.

“Lo vi toda mi infancia haciendo crucigramas y leyendo, alimentando su conocimiento. Me enseñó a tener carácter, y de él me hizo falta sacar ese buen genio. Gracias a él conocí el mar de Santa Marta, nos llevó por tierra a Bucaramanga, Yopal, Neiva, caminatas en la finca, las mejores navidades y muchos más paseos; en mis vacaciones no podían faltar sus historias. Me premiaron con el mejor abuelo del mundo, un hombre trabajador, echado para adelante, que me enseñó el amor por los caballos, los animales, el campo. Me enseñó el respeto por encima de todo y aprendí que existe el amor incondicional, que hasta el último día se ama, se ama de verdad, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en dolor y felicidad”, dice parte de lo que Tejeiro le dedicó a su abuelito.

Respecto a las otras 14 cosas poco conocidas de ‘la Tejeiro’, este es el resumen de lo publicó la citada fuente:

Su signo es Libra; Lina nació en octubre (el ocho). Tiene nueve tatuajes. Trabaja como actriz desde los 11 años. Quisiera trabajar en Hollywood con Sofía Vergara (colombiana radicada en Estados Unidos). No le gustan los malvaviscos. Su plan favorito es estar con su familia en casa. También con sus perros: Kimmy , Romeo y Coco. Adora a los animales y sueña con tener un caballo. Le gusta viajar, hacer ejercicio y comer saludable. Los buñuelos, una de sus debilidades. “Nunca deja de entrenar”. Le gusta escuchar música variada, “en todos los rincones de su casa y en su carro”. Colecciona carteras. Lo que más cuida de su cuerpo es la piel y el derrier. Ama el tequila.

Novios de Lina Tejeiro

Después de su ruptura con el cantante Juan Duque, la estrella de la televisión no ha vuelto a confirmar que tenga pareja. No obstante, recientemente, empezaron a relacionarla con ‘el Mindo’, por un detalle que algunos creen que es por amor y otros por ‘marketing’.

Entre los novios sonados de la famosa también aparecen Andy Rivera (cantante de reguetón que es hijo de Jhony Rivera), Carlos Torres (protagonista de ‘La reina del flow’), Sebastián Vega (‘el Baby’ de ‘A mano limpia’), Juan Sebastián Quintero (actor que es esposo de la actriz Johanna Fadul) y el empresario Norman Capuozzo. Cabe mencionar que algunos de esos amores los conoció cuando trabajaba en ‘Padres e hijos’.