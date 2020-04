green

“Sí he sufrido de depresión, sí”, explicó la actriz sin ningún problema y contó en detalle su historia:

“En algún momento pensé en tirarme de un onceavo piso en Buenos Aires; de un balcón”, agregó Lina, quien también dijo que no estaba pasando por la mejor época de su vida, pues sentía que su vida no tenía sentido.

Cuando vivió en Argenina, la artista se enteró que su exnovio iba a ser papá, sus papás estaban en proceso de divorcio, ya había acabado su trabajo en ‘Padres e hijos’, tenía problemas de autoestima y estaba atravesando una crisis económica.

“Era una gordita que no se amaba ni se quería, porque tenía muchos vacíos. Me hacía falta el amor propio y sí tuve (una) depresión en Buenos Aires y me devolví por eso”, narró.

Además, en su relato también se refirió a los ataques de pánico, que según ella, fueron frecuentes en aquella época, se levantaba a las 2:00 a.m., le daban “muchas ganas de llorar y gritar”.

Pese a que fue una etapa difícil para la actriz, explicó que nunca consultó a un especialista, pero su buscó libros de autoayuda, crecimiento personal y temas que la han fortalecido de adentro hacia afuera.

Cabe mencionar que Tejeiro ya había comentado parte de esta historia en 2017, cuando fue portada de Soho; allí también aseguró que estaba atravesando una situación económica poco favorecedora.