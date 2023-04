Lina Tejeiro, quien ha sido famosa por sus personajes en varias novelas de la pantalla chica, habló a través de su cuenta de Instagram sobre su estado de salud, tras someterse a una nueva extracción de los bipolímeros que tiene en sus glúteos, desde hace ya varios años.

Además de ser reconocida por su trabajo actoral, también ha cosechado una buena reputación en redes sociales, ya que se ha convertido en creadora en contenido. Por tanto, es normal que la actriz nacida en Villavicencio, interactúe con sus fanáticos diariamente. Sin embargo, en una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus más de nueve millones de seguidores en Instagram, la cuestionó sobre su ausencia en redes, a lo que la actriz contestó que todo se debe a temas de salud física y mental.

“Cuando yo me desaparezco tanto de las redes sociales es por dos razones, una, o es porque estoy trabajando en algún proyecto de televisión o algo, o la otra es porque no me siento muy bien anímicamente y en este caso, porque no me sentía bien emocionalmente, todavía estoy sanado”.

Hace tres meses, Tejeiro debió someterse a una segunda extracción de la sustancia inyectable que se implantó en su cola, y que produjo afectaciones en la parte baja de la espalda. “Para los que no saben, voy a cumplir tres meses, el 12 de abril, de mi segunda extracción y retiro de biopolímeros. Pero esta vez fue en la espalda y estoy drenando por la espalda. Me sigue saliendo agua de la espalda”, comentó

De igual forma, la actriz señaló que eso la ha limitado para poder llevar su vida personal y profesional con normalidad, pues aún debe usar fajas y hacerse curaciones. Lo cual, aseguró, la ha afectado emocionalmente.

Lina Tejeiro también padece de síndrome de Asía, que es una “reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a una sustancia extraña al organismo”, la cual ha desarrollado por los implantes mamarios que tiene en su cuerpo, por ende, sus seguidores también aprovecharon para preguntarle si se los explantaría. A lo que respondió que sí.

“Sí, es una decisión que tarde o temprano tengo que tomar. Mi doctor me lo dijo que por todos los síntomas que he presentado anteriormente, que son los del síndrome de Asia, lo ideal es que me explante los senos”. “Vamos a ver, cuándo me sentiré lista para tomar esa decisión”, manifestó.

La batalla de Lina Tejeiro con los biopolímeros

En el año 2020, Lina Tejeiro fue intervenida quirúrgicamente para retirarle los biopolímeros de sus glúteos, sustancia que fue penalizada en Colombia, después de sentir fuertes dolores, adormecimiento en una pierna y calambres.

Para ese entonces, la actriz dio a conocer, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, que hacía seis años le habían inyectado esta sustancia, en un centro estético, haciéndole creer que era un medicamento para fortalecer y quitar la flacidez de sus glúteos. En las imágenes compartidas, se ve cómo el doctor le explica el paso a paso del procedimiento, que consistía en el retiro parcial de polímero el glúteo.

En ese momento, Lina Tejeiro dijo que pensó mucho compartir o no la información, pero que finalmente decidió hacerlo porque “muchas hemos sido víctimas de la vanidad”. Sin embargo, desde entonces ha asegurado su propósito es concientizar a todas las mujeres para que piensen antes de someterse a cualquier procedimiento estético, y, por tanto, comparte todo su testimonio en sus redes sociales.