En medio del masivo evento, Lina Tejeiro se pasó de copas y aseguró que se embriagó con facilidad por no comer bien. Asimismo, compartió en Instagram varias imágenes de las cosas que hizo mientras estaba borracha, como besar al creador de contenidos Camilo Quintero.

La artista, de igual manera, contó este viernes más detalles de todo lo que le pasó por haberse tomado unos tragos de más y aseguró que sufrió una fuerte caída subiendo las escaleras de su casa, golpeándose la cabeza.

“Mi guayabo me duro hasta las 4:00 de la tarde porque me pegué una buena siesta. Esta mañana me levanté con toda la actitud a entrenar y estoy como si nunca hubiera tomado, pero no quiero volver a tomar”, precisó.