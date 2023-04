La canción fue publicada mediante las redes sociales de la banda, donde apareció el audio y la letra de la composición, ya que el video del tema aún no se ha hecho.

En consecuencia, se desconoce quién toca la batería, instrumento que estaba a cargo de Taylor Hawkins, que falleció en Bogotá el 25 de marzo de 2022 debido a una sobredosis de drogas.

Lo cierto es que tiene frases que se relacionarían con el deceso, que se dio en una habitación de hotel, justo antes de que la agrupación se dirigiera al festival Estéreo Picnic, en el que era el acto central.

Es por ello que se presume que la batería haya sido tocada en la nueva canción por el cantante y líder de la banda: Dave Grohl, que suele interpretar todos los instrumentos en las grabaciones de los distintos álbumes.

Por ahora, es incierto si en próximos conciertos estará un nuevo baterista o si Grohl, que fue baterista de Nirvana, hará la doble función: la de cantar y tocar.

El disco saldrá al mercado el 2 de junio de 2023 con las siguientes 10 canciones:

Rescued (rescatado) Under You (debajo de ti) Hearing voice (escuchando) But here we are (pero aquí estamos) The glass (el cristal) Nothing at all (nada en absoluto) Show me how (muéstrame cómo) Beyond me (más allá de mí) The teacher (el profesor) 10. Rest (descansa)

Acá la letra completa de ‘Rescued’, en español:

Llegó en un instante

Vino de la nada

Sucedió tan rápido

Y luego se acabó

¿Estás pensando lo que estoy pensando?

¿Esto está sucediendo ahora?

¿Estás sintiendo lo que estoy sintiendo?

Esto está sucediendo ahora

Todos somos libres hasta cierto punto

Para bailar bajo las luces

Solo estoy esperando a ser rescatado

Devuélveme a la vida

Reyes y reinas e intermedios

Todos merecemos el derecho

Solo estoy esperando a ser rescatado

Solo estoy esperando a ser rescatado

Todos estamos esperando ser rescatados esta noche

Caí en una trampa

Mi corazón se está enfriando

Viene rápido

Está sobre mi hombro

¿Estás pensando lo que estoy pensando?

¿Esto está sucediendo ahora?

¿Estás sintiendo lo que estoy sintiendo?

Esto está sucediendo ahora

Todos somos libres hasta cierto punto

Para bailar bajo las luces

Solo estoy esperando a ser rescatado

Devuélveme a la vida

Reyes y reinas e intermedios

Todos merecemos el derecho

Solo estoy esperando a ser rescatado

Solo estoy esperando a ser rescatado

Todos estamos esperando ser rescatados esta noche

Para ser rescatado esta noche

Rescátame esta noche.

Letra completa de ‘Rescued’ en inglés:

It came in a flash

It came out of nowhere

It happened so fast

And then it was over

Are you thinking what i’m thinking?

Is this happening now?

Are you feeling what i’m feeling?

This is happening now

We’re all free to some degree

To dance under the lights

I’m just waiting to be rescued

Bring me back to life

Kings and queens and in-betweens

We all deserve the right

I’m just waiting to be rescued

I’m just waiting to be rescued

We’re all just waiting to be rescued tonight

I fell in a trap

My heart’s getting colder

It’s coming on fast

It’s over my shoulder

Are you thinking what I’m thinking?

Is this happening now?

Are you feeling what I’m feeling?

This is happening now

We’re all free to some degree

To dance under the lights

I’m just waiting to be rescued

Bring me back to life

Kings and queens and in-betweens

We all deserve the right

I’m just waiting to be rescued

I’m just waiting to be rescued

We’re all just waiting to be rescued tonight

To be rescued tonight

Rescue me tonight.