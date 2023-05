Los Enanitos verdes son una de las bandas más representativas del rock argentino. Desde 1979, año en la iniciaron el grupo, ha sido un referente del género para América Latina.

Sin duda, su canción más conocida es ‘Lamento boliviano’, y es que solo en Spotify tiene más de 490 millones de reproducciones, lo que lo hace su tema más exitoso en voz de su cantante, Marciano Cantero, quien murió en septiembre del año 2022.

Con solo escuchar la letra de la canción, podría deducirse que se trata de un tema de desamor; sin embargo, la lírica de la composición está repleta de expresiones que no son fácil de entender y son dignas de análisis.

Qué significa la letra de ‘Lamento boliviano’

El título de la canción ‘Lamento boliviano’ es una expresión que se refiere a una persona que se queja repetidamente por algo.

De otro lado, una de las frases más icónicas de la canción dice “Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar”, esta estaría inspirada en la novela ‘Crónica de una muerte anunciada’, de Gabriel García Márquez.

“Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche que se retrasan los navegantes. Salvo por eso, pensaba que no había hijas mejor educadas”.

Sin embargo, esto no se ha confirmado nunca por ninguno de los miembros de la banda. De igual modo, “soy como una roca, palabras no me tocan”, también estaría inspirado en la novela.

Cabe destacar que, si bien la versión de Enanitos Verdes es su versión más famosa, el texto original fue escrito e interpretado por Alcohol Etílico, otra agrupación argentina.