En el Día de San Valentín, la pareja que ya lleva varios años juntos contaron una situación que vivieron cuando estaban saliendo.

En ‘Día a día’, Laura Tobón y su esposo hicieron un recuento de su relación y contaron varios detalles que hasta el momento era desconocidos. Uno de ellos fue cuando él se le metió al apartamento con una táctica vieja, pero infalible.

“Nos tomamos unos ‘drinks’, luego llegamos frente a la casa y él me dijo ‘Yo te acompaño’. Se bajó del carro para acompañarme hasta arriba y se metió al apartamento”, dijo entre risas la presentadora bogotana. “Me tocó sacarlo”, añadió.

(Vea también: Sebastián Vega vio sin ropa a Laura Tobón; ella se escandalizó porque no fue planeado)

Álvaro Rodríguez, que además de ser esposo de Tobón es reconocido porque sale en un exitoso programa de televisión, confirmó que la historia es cierta y hasta molestó con que había jugado preguntando por la tecnología del edificio, el arte y demás.

“La verdad es que sí me echó. Me bajé para acompañarla hasta la puerta y me metí poco a poco”, contó Álvaro. Así fue el momento que puso a reír a todos en el programa de Caracol Televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LaCriolla (@lacriollacolombiana)

Laura Tobón y su esposo: hijos y matrimonio

Esta pareja ha sido muy seguida recientemente en redes sociales porque comparten detalles de su vida y de los momentos que viven junto a su hijo Luca.

Además de su primogénito, Laura Tobón ha dicho que desea tener más hijos, aunque no han dado luces de cuándo serán o cómo será ese proceso para tener un nuevo bebé en su familia.

Luca tiene un año –y la celebración fue por todo lo alto–, pero esta pareja ya lleva cinco años de casados, así que han vivido muchas etapas en esta relación. Estas son algunas de las imágenes que ellos comparten de su vida familiar.