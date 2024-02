La presentadora de La Kalle que tuvo un grave accidente en una moto de Didi, cuyo conductor la dejó abandonada a su suerte después de que la mujer quedó herida, sorprendió con una confesión personal.

Laura Sarmiento habló del estado de sus cirugías después de esa difícil situación por el siniestro vial, al tiempo que confesó que esos procedimientos llegaron luego de la depresión por la ruptura amorosa con un reconocido cantante.

¿Qué cirugías se hizo Laura Sarmiento, de La Kalle, antes de accidente en moto?

La locutora contó en ‘La red’ se sometió, hace más de un mes antes del incidente, a cuatro cirugías: una dermolipectomía con amarre de músculos abdominales, liposucción en piernas, espalda y brazos, lipotransferencia glútea y rinoplastia.

Lo cierto es que Sarmiento se mostró agradecida porque esos procedimientos no se vieron afectados a pesar del fuerte choque que obligó a su atención médica de urgencia.

“Sí he estado muy débil en el tema muscular y en el tema de la clavícula y el hombro y el pecho, pero acá estamos”, aseguró la presentadora de La Kalle, que se refirió de paso a la relación que tuvo con un artista colombiano.

¿Qué cantante fue novio de Laura Sarmiento, de La Kalle?

La locutora recordó que la ruptura con el padre de su hijo y su expareja Edwin Albarracín, integrante del grupo San Miguelito, la llevó a una depresión por la que aumentó de manera notable de peso, por lo que decidió las mencionadas cirugías.

“Hay gente que se pone triste y se ponen a bailar o a cantar. A mí me encantaba la comida. Me puse a comer. Nunca me puse a tomar, nunca volví a conseguir pareja. Desde que me separé del padre de mi hijo no estado en una relación”, afirmó.

Incluso, a pesar de que esa separación se presentó hace cuatro años, recordó que firmó capitulaciones para evitar las especulaciones de quienes decían que ella estaba con él por su dinero.

“Con el tiempo, todas sus mentiras se les cayeron. Es el momento en el que yo jamás he interpuesto una demanda por alimentos. Jamás he evitado que él viaje fuera del país. Nunca he peleado por un apartamento, por una casa o por un carro, sabiendo que económicamente el papá de mi hijo está muy bien”, indicó.

De ahí, aseguró que el cantante de San Miguelito, a pesar de la mencionada situación financiera que vive como artista, solo cumple con la matrícula y los gastos escolares del menor.

