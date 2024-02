‘La Gorda’ Fabiola Posada, que se ha sometido a varias cirugías, sorprendió al hablar acerca de su boca, en una publicación en la que se animó a enviarle un mensaje a su esposo, el humorista ‘Polilla’

Video de ‘Gorda’ Fabiola con mensaje para ‘Polilla’ sobre su boca

La samaria de 60 años de acudió a su cuenta personal de Instagram para compartir su situación y la visita que hizo a una especialista para encontrar solución al tema en cuestión.

La referente de ‘Sábados felices’, que compartirá allí con Carolina Acevedo, explicó qué detalle descubrió en su cuerpo en medio de las actividades del diario vivir.

“Venía notando que me aplicaba el labial y se me hacían unas rayitas y se iba el labial por ahí. Le llaman código de barras y no me gusta”, contó la comediante sobre el tema.

Por eso, acudió a una experta médica para ejecutar un tratamiento para ajustar esta reacción en su rostro, por lo que le mandó una advertencia a su esposo, Nelson Polanía.

“‘Polilla’, te va a llegar tu ‘Gorda’ así: [Hizo gesto de beso con la boca]”, indicó luego de la explicación sobre esa situación por la que acudió a una especialista en el tema.

¿Qué es el ‘código de barras’ en la boca?

El término “código de barras en la boca” se refiere a las arrugas verticales que aparecen en el labio superior con el paso del tiempo. Estas líneas, similares a los códigos de barras, son una manifestación del envejecimiento de la piel y suelen ser más prominentes en personas mayores.

Son causadas por la pérdida de colágeno y elastina en la piel, así como por la repetida contracción de los músculos alrededor de la boca debido a los movimientos faciales y la expresión.

Si bien estas arrugas son parte natural del proceso de envejecimiento, algunas personas pueden optar por tratamientos estéticos para reducir su apariencia, como rellenos dérmicos o procedimientos láser.

¿Cómo tratar el ‘código de barras’ en la boca?

El tratamiento del llamado “código de barras en la boca” se centra principalmente en abordar los efectos del envejecimiento en la piel alrededor de los labios. Aquí hay algunas opciones comunes de tratamiento:

Los rellenos dérmicos, como el ácido hialurónico, pueden utilizarse para rellenar las arrugas y líneas finas alrededor de los labios, reduciendo la apariencia del “código de barras”. Estos rellenos pueden restaurar el volumen perdido y suavizar la piel alrededor de la boca. Los procedimientos láser, como el láser de CO2 fraccionado o el láser de erbio YAG, pueden ayudar a mejorar la textura de la piel y reducir las arrugas alrededor de la boca. Estos tratamientos estimulan la producción de colágeno, lo que puede hacer que la piel luzca más firme y rejuvenecida. La microagujerapia, también conocida como microagujas o terapia de inducción de colágeno, implica el uso de un dispositivo con pequeñas agujas para estimular la producción de colágeno en la piel. Este proceso puede mejorar la textura de la piel y reducir la apariencia de las arrugas alrededor de la boca. Los ‘peeling’ químicos pueden ayudar a mejorar la textura de la piel y reducir las arrugas alrededor de la boca al eliminar las capas superiores de la piel dañada y estimular la regeneración celular. Los peelings químicos pueden ser suaves, como los peelings de ácido glicólico, o más intensos, como los peelings de ácido tricloroacético (TCA). El uso regular de productos para el cuidado de la piel que contienen ingredientes como retinoides, vitamina C y péptidos puede ayudar a mejorar la apariencia de las arrugas alrededor de la boca. Estos ingredientes pueden estimular la producción de colágeno y elastina, promover la renovación celular y mejorar la hidratación de la piel.

Es importante consultar a un dermatólogo o un profesional médico cualificado para determinar el tratamiento más adecuado para tus necesidades individuales y discutir los posibles riesgos y beneficios de cada opción de tratamiento.

