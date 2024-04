Por: El Colombiano

Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, que es hijo del presidente Gustavo Petro, hizo una serie de comentarios sobre el caso de la creadora de contenido Aída Victoria Merlano, luego de la condena que le impusieron de 13 años prisión por los hechos ocurridos con la fuga de su mamá y excongresista, Aída Merlano.

En las redes sociales, Ojeda dijo que ella hablaba con Aída, pero que le pareció extraño que la atacara cuando se relacionó con Nicolás Petro: “En un principio hablaba con ella e incluso ella estaba enterada de mi relación con Nicolás, por eso me pareció extraño que cuando capturaron a ‘Nico’ nos atacara… me pareció muy hipócrita”.

Laura Ojeda era amiga de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, pero la amistad terminó cuando se descubrió que el hijo del presidente estaba en una relación con Ojeda, lo que generó que la expareja sacara a flote varios secretos sobre el caso de corrupción del hijo del presidente.

Respecto a la condena de Merlano hija, Odeja, eso sí, aseguró que pese a sus diferencias no podría juzgarla: “Sin embargo, independientemente de eso, no la juzgo y me parece una injusticia la pena que le dieron”.

“Hay gente realmente delincuente y libre, por querer vengarse de la madre se la llevan por delante, la situación que rodea la política… mucha gente cobarde”, agregó.

La Corte Suprema de Justicia comunicó su rechazo ante la solicitud de la defensa de Nicolás Petro, quien había pedido anular el proceso en su contra.

“Si se pretende invalidar lo actuado, sea cual fuere el motivo, tiene las posibilidades del proceso penal, mediante la postulación de nulidad en el alegato de cierre, o la interposición de eventuales recursos, ordinarios y extraordinarios, contra eventuales decisiones desfavorables, siempre dentro del proceso”, dice la Corte Suprema.

