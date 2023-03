Jota Mario Valencia fue uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. Su paso por ‘Muy buenos días’, un programa matutino que tuvo el canal RCN, le permitió ganarse el cariño de los televidentes que siguieron de cerca su carrera profesional.

El 6 de junio del 2019, el mundo de la televisión se vistió de luto, con la sorpresiva muerte del presentador. Sus colegas y amigos más cercanos expresaron a través de las redes sociales el profundo dolor que sintieron por la pronta partida de Jota Mario.

Laura Acuña recuerda a Jota Mario

Aunque próximamente se cumplirán cuatro años de ausencia del presentador, muchas figuras del entretenimiento en Colombia todavía no lo olvidan. Una de ellas es Laura Acuña, quien, además de haber sido su compañera de set por muchos años, también fue su gran amiga.

En los últimos días, fue la invitada al programa de entrevistas de Eva Rey y allí reveló algunos detalles de su vida profesional y privada. Durante el diálogo, la española le preguntó sobre la ausencia de Jota Mario. Entre lágrimas, Acuña reveló que, aunque ha pasado el tiempo, todavía sigue siendo muy difícil para ella superarlo.

“Eso no mejora, es decir, uno entiende y aprende con la ausencia de esa persona, pero hoy en día, después de casi cuatro años que va a cumplir este año de haberse ido para otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro, mencionarlo es difícil, no mejora”, señaló.

Asimismo, reveló que en este tiempo ha soñado varias veces con él y que, de alguna manera, eso le permite estar un poco más tranquila. “Tú aprendes. Hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz, porque soñaste con él, porque lo sentiste de alguna manera, porque si hay una cosa que es muy cierta y es que ellos nunca se van”.

Para recordarlo y mantenerlo siempre en su corazón, la también actriz santandereana aún conserva algunos audios que le enviaba el presentador. “Yo tengo los audios todavía, la línea ya no existe, pero yo tengo audios guardados porque de alguna manera recordar las cosas divertidas y hablar de él (…) todas esas cosas ayudan, pero en mi caso no se ha hecho más fácil y cada vez que me sueño con él me levanto feliz”, concluyó.