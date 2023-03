Desde el 2019, Paola Jara y Jessi Uribe acapararon la atención de la prensa colombiana con su especulado romance, el cual confirmaron el mismo año. El 14 de mayo del 2022, después de más de dos años de noviazgo, los artistas se casaron en la Ermita de la Candelaria, en Antioquia. Su amor lo sellaron con la canción ‘La Boda’, donde plasmaron detalles de su unión. Aunque hay muchos de sus seguidores que aplauden su amor, hay otros que siguen criticando su relación, que estuvo inmersa en rumores de infidelidad y críticas desde sus inicios.

A pesar de las críticas, el amor de la antioqueña y el bumangués se hizo fuerte, pero no siempre fue fácil para ambos, pues incluso se vieron afectados en sus espectáculos además de redes sociales. Incluso hace unos días, el intérprete de ‘Dulce pecado’ confesó que se “echó al país encima por amor” cuando hizo público su amor con la también cantante de música popular.

Para los seguidores de la pareja de artistas nunca fue un secreto el deseo de Jessi Uribe de tener hijos con su actual esposa; además de los cuatro que ya tiene de su matrimonio anterior, el cantante de música popular no duda en agrandar su familia con Paola Jara. Por el contrario, la intérprete de ‘Salud por él’ y ‘Mala mujer’ no revelaba muchos detalles al respecto, hasta hace poco que abrió su corazón y habló sobre un posible primogénito.

Según sus revelaciones, la paisa de 39 años habría postergado el tema durante unos años por una razón específica. “No sé, ese tema lo vivo pensando y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que la he postergado tantos años de mi vida”, aseguró en La sala de Laura Acuña.