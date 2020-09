green

“No sabes cuánto quisiera estar contigo hoy“, empezó escribiendo la conductora de televisión en el post de la publicación, en la que también aseguró que no tiene presente cuál fue la última vez que no la acompañó en esta fecha y lamentó esta ausencia.

Todo indica que Laura prefirió no visitar a Yolanda, como se llama su mamá, y así evitó exponerla al contagio de la COVID-19 pues, según ella, lo más importante es que sus padres “estén perfectos, como hasta ahora” y esa es su mayor muestra de amor.

Además de recordarle a su progenitora cuánto la ama y agradecerle por todo lo que le ha brindado, la presentadora de ‘El semáforo’ le aseguró que es “la mejor mamá, esposa y abuela del mundo”.

Las palabras de la también modelo, que hace algunos días aclaró si está embarazada, acompañaron a una fotografía en la que aparece junto a Yolanda y sus pequeños Helena y Nicolás, que nacieron fruto de su amor con el empresario Rodrigo Kling.

Aquí, la postal que fue ampliamente halagada por los seguidores de Acuña, quienes entendieron de quién heredó su belleza:

Este es un video de la decoración que envió la presentadora a casa de sus padres, con la que quiso consentir a su mamá pese a la distancia; llenó su sala con globos, mesa de dulces y un enorme pastel.