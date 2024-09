Por: Caracol Televisión

En la mañana de este jueves 19 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de la ‘Gorda’ Fabiola a los 61 años.

La mujer estaba internada en una clínica en Bogotá debido a problemas de salud, sin embargo, aún no se conoce la causa exacta de su muerte.

Problemas de salud de la ‘Gorda Fabiola’

En una entrevista concedida a ‘La red’ en agosto del 2022, la humorista hizo un recuento de todo lo que había tenido que enfrentar y por lo que, en tres ocasiones, sus seres queridos e incluso ella pensó que terminaría su vida.

Durante la conversación declaró que “cumplió 50 años y apareció todo”, lo primero que se hizo presente fue la diabetes debido a los pésimos hábitos alimenticios que tenía y a su peso, pues en ese entonces era de 147 kilos.

Su compañera de elenco, Lucero, la convenció de hacerse una cirugía bariátrica con la que bajó a los 90 kilos y fue entonces cuando tuvo cuatro infartos, al respecto dijo:

“Donde no hubiese bajado de peso los infartos me matan”. Tuvo una cirugía a corazón abierto esto no fue un detalle menor, ni para ella, ni para su familia.

Cuando se recuperó y se sintió bien retomó su vida y sus viajes, por eso, en uno de los que hizo a la Guajira se vio afectada nuevamente. No sabe qué fue exactamente, pero resultó en la clínica con el riñón afectado y deshidratada, de nuevo en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Se recuperó y una de las recomendaciones médicas era que debía comer mucha proteína, pero ella se aburrió y perdió la más importante: la albúmina. Como resultado tuvo desnutrición y estuvo 23 días en coma, todos sus órganos fallaron y a pesar de las pocas posibilidades ella dio la batalla y sobrevivió.

