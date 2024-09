Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

Si de leyendas de la televisión se habla, es imposible dejar por fuera a la icónica ‘Gorda’ Fabiola, una figura del humor que se volvió el corazón de ‘Sábados Felices’ y que a sus 61 años deja un vacío en nuestro país, el cual se había maravillado con su carisma.

(Vea también: ‘Don Jediondo’, destrozado recordando a la ‘Gorda’ Fabiola: “No sabe lo duro que me da”)

Fabiola Emilia Posada Pinedo nació el 18 de septiembre de 1963 en Santa Marta. Estaba casada con el también humorista Nelson Polanía, ‘Polilla’, con quien tenía un hijo llamado David. Era conocida por su humor y su estilo único. Sus rutinas solían abordar temas de la vida cotidiana con un toque humorístico, lo que la ha hecho muy querida, a lo largo de los años, entre el público. Además, tuvo una carrera exitosa en la actuación y en la televisión en general.

¿Desde cuándo empezó a trabajar en ‘Sábados Felices’?

Desde su debut en ‘Sábados Felices’ en 1987, se convirtió en un ícono del humor en el país con sus parodias, rutinas y presentaciones. Su personalidad carismática y su manera de ver el mundo la hicieron una persona muy querida por los colombianos, especialmente porque solía tocar temas de la vida cotidiana, la familia y las relaciones con un enfoque cómico.

Fabiola Posada, la actriz detrás del personaje, tuvo una carrera diversa en la actuación, participando en telenovelas y otros programas de televisión. Además, fue reconocida por su talento y el enorme corazón que la caracterizaba.

La ‘Gorda’ Fabiola también fue parte de otros proyectos, como obras de teatro y programas radiales. Su estilo humorístico a menudo incluía chistes sobre la vida cotidiana y la cultura popular, siendo una característica su relación con ‘Polilla’, por lo cual solían tener varias rutinas juntos.

Lee También

En televisión su mayor reconocimiento llegó a través de ‘Sábados Felices’, donde con su humor y carisma se volvió en el corazón de este icónico programa. No obstante, las redes sociales se habían vuelto su mejor escenario, pues estaba creando contenido en el que abría las puertas de su hogar, al mostrar cómo eran sus mejores recetas, y al hablar abiertamente de su salud. Ha sido abierta sobre su lucha con el sobrepeso y su deseo de promover una imagen positiva del cuerpo. A lo largo de su carrera, ha hablado sobre la importancia de la autoestima y la aceptación personal.

Aunque su vida personal no era tan pública como su carrera, su autenticidad y su conexión con el público hizo que muchos la aprecien tanto en el escenario como fuera de él.

(Lea también: ¿Cuántos años llevaba la ‘Gorda’ Fabiola con ‘Polilla’, su esposo? Ella era mayor que él)

Películas de la ‘Gorda’ Fabiola

En su carrera también se abrió un gran paso en el cine, en donde hizo parte de películas como ‘Muertos de susto’ (2007), ‘Se nos armó la gorda’ (2015), ‘Se nos armó la gorda al doble’, ‘Misión las Vegas’ (2016), ‘¿En dónde están los ladrones?’ (2017), ‘Si saben cómo me pongo ¿pa’ qué me invitan?’ (2018), ‘Feo, pero sabroso’ (2019) y ‘No me echen ese muerto’ (2021).

Cabe destacar que fue la protagonista de ‘Se nos armó la gorda’ en la que estuvo acompañada de ‘Polilla’ y reflejaron el milagro de vida que había vivido la humorista en dicho momento, demostrando lo importante que era para sus seres queridos.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.