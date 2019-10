“Internet hace todo 100 veces más dramático de lo que realmente es. No hubo una “cita a las 2:00 a.m. con Tyga”. Ahí me ven dejando a dos de mis amigos en un estudio, en el que resultó estar él”, trinó la menor de la familia Kardashian-Jenner, luego de que se multiplicara rápidamente la información de que había recurrido a su ex después de que se conociera la noticia de su separación.

The internet makes everything 100 times more dramatic than what it really is. There was no “2am date with Tyga”. You see me drop two of my friends off at a studio that he happened to be at.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) October 3, 2019