Kris Jenner, la matriarca de la familia Kardashian, decidió hablar por primera vez sobre su infidelidad a Robert Kardashian, el difunto abogado con el que estuvo casada durante 12 años y con quien tuvo a cuatro de sus hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob.

Durante el último episodio de ‘The Kardashians’, Kris mantuvo una conversación con su hija Khloé, quien le preguntó por qué razón engañó a su padre. La mujer reconoció que lo sucedido fue por producto de su inmadurez, pues la pareja se divorció en 1991, cuando la mujer tenía un poco más de 20 años.

“Creo que ser muy joven y tonto es algo que influye, porque realmente no entiendes las consecuencias de tus acciones.”, dijo Kris, quien ante la pregunta de su hija, admitió que no tiene una respuesta certera de por qué lo hizo, pero algo que sí aseguró tener claro es que “fue un gran error”.

“No lo sé, porque era un gran marido y un gran padre. Y creo que caí en una situación en la que pensé que el césped era más verde en otro lugar y cometí un gran error. Ese es el mayor arrepentimiento de mi vida”, le contestó a su Khloé, con evidente nostalgia.

Sin embargo, señaló que a pesar de haber terminado su matrimonio, ella y Robert siempre mantuvieron una relación cercana hasta el día de la muerte del hombre, en 2003, a causa de un cáncer de esófago.

“Hablamos por teléfono todo el día, nos ayudamos mutuamente en todo momento. Y me arrepentí. Pensé: ‘Vaya, ¿qué estaba pensando?’”, confesó Kris, quien pese a reconocer que fue un error, afirmó que todo se trata de un “plan divino”, pues señaló que de no haberse separado, no habría tenido a Kendall y Kylie Jenner, que son fruto de su relación con Caitlyn Jenner.

“No estoy orgullosa de cómo me comporté durante ese tiempo, pero ¿sabes qué? Todo sucede por una razón. Realmente vivo mi vida pensando que Dios tiene un plan. Y sin que todo eso ocurriera, nunca habrían existido Kendall y Kylie”, expresó.

Esta conversación reveladora entre madre e hija ocurrió en un momento en el que Khloé hablaba sobre su separación con Tristan Thompson, de quien se separó en 2021, luego de que ella descubriera una demanda de paternidad en contra de Thompson, que había dejado a otra mujer embarazada. Además, de haberle sido infiel en múltiples ocasiones. Ante esta situación, le recordó a su hija el valor de tomar decisiones pensadas en el bienestar emocional.

